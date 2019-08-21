РИАМО - 21 авг. В Москве и Подмосковье в среду ожидается переменная облачность без осадков, воздух днем прогреется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26-28, по области - 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в столице и Подмосковье сохранится солнечная и теплая погода, с метеопараметрами, близкими к климатическим значениям. Такие погодные условия благоприятно влияют как на общее самочувствие, так и улучшают психологическое состояние, функцию дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

«Внешним фактором, который может негативно отразиться на здоровье, остается повышенное атмосферное давление. У наиболее метеозависимых людей, предрасположенных к спастическим реакциям, возможны скачки артериального давления, головные боли или общее недомогание. Следует принять лекарства, которые обычно рекомендованы врачом, помогут нормализовать давление и домашние средства: горчичники на шейно-затылочную область, самомассаж, контрастный душ и, конечно, прогулки на свежем воздухе», - добавляют специалисты.