РИАМО - 20 авг. Доследственная проверка проводится по факту падения воздушного шара в Дмитровском округе, после чего пилот шара получил травму, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, воздушный шар из-за сильного порыва ветра потерял управление и зацепился за линию электропередачи. В последствии чего произошло возгорание судна и его падение на землю», - говорится в сообщении.

На данный момент уточняется число пострадавших, но уже известно, что пилот шара получил травму.

На место ЧП выехала группа следователей.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, пилот шара подвернул ногу.

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