РИАМО - 20 мая. На фасаде здания театра имени Ермоловой в Москве могут установить мемориальную табличку в память об актрисе Александре Назаровой, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Народная артистка России, актриса театра Ермоловой Александра Назарова умерла во вторник.

«Она работала в театре Ермоловой, если его коллектив сочтет необходимым увековечить память о Назаровой, то мы рассмотрим это предложение. С моей точки зрения, она достойна этого. Все зависит от инициативы людей», - сказал Герасимов.

Назарова работала в театре имени М.Н. Ермоловой с 1965 года. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие.