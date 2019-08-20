РИАМО - 20 авг. В Московской области заделывают свыше 1 тысячи ям во дворах, уже устранено около 90% всех ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«На 20 августа устранено 89% ям во дворах Московской области. Всего в Подмосковье 12 845 дворовых территорий. На сегодня проинспектировано 12 810 территория – это 99,7 % всех дворов Мосоквской области», - говорится в сообщении.

На сегодня зарегистрировано ям без учета комплексного благоустройства дворов: 21 928 штук. Всего устранено 19 598 штук (89%).

Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, динамика устранения ям во дворах улучшилась. В среднем за неделю устраняется более 1 тысячи ям во дворах.

«С начала года оцифровано и занесено в единую базу данных уже свыше 21 928 тысяч ям. Эта работа в настоящее время продолжается. Любой неравнодушный житель Московской области может сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворе через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах», - добавил Хайкин.

Лидерами по количеству устраненных ям во дворах прошлой недели (с 12 по 18 августа) являются: Подольск, Балашиха, Химки в категории свыше 200 тысяч человек. Электросталь, Солнечногорский городской округ и Орехово-Зуево - лидеры в категории от 100 до 200 тысяч человек. Серпухов, Лыткарино и Держинский - менее 100 тысяч человек.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества уже оцифрованных ям во дворах

Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, во дворах Подмосковья выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий. В этом случае срезается большой участок поврежденного старого слоя асфальта, и на его место укладывается новый. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия.