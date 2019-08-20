РИАМО - 20 авг. Народная артистка России, актриса театра Ермоловой Москвы умерла во вторник, о дате, времени и месте прощания сообщат дополнительно, сообщается на сайте театра.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», - говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно

Она работала в театре имени М.Н. Ермоловой с 1965 года.

Александра Назарова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие.

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