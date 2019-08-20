РИАМО – 20 авг. Волейбольную арену в районе Парка Победы достроят до конца года, арена будет предназначаться для клуба «Динамо», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Объект появится на улице Василисы Кожиной.

«Это будет волейбольный центр мирового уровня на 3,5 тысячи зрителей, прекрасно оборудованный комплекс. Строительство ведется за счет средств инвесторов, город делает парковку рядом, строим пешеходный переход», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что пешеходный переход свяжет Кутузовский проспект с улицей Василисы Кожиной.

«К концу этого года, максимум к началу следующего, переход будет построен. Появится новая удобная пешеходная связь для жителей района», – заверил Хуснуллин.

Строительство волейбольного центра началось осенью 2015 года. Объект возводится в рамках крупного многофункционального комплекса Match Point.