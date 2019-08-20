РИАМО – 20 авг. Нарушений эксплуатации торгово-выставочного комплекса «Крокус Сити Молл» в Красногорске не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Данный торговый объект относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей.

«Инспекторы проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации торгово-выставочного комплекса, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Объект эксплуатируется с 2002 года.

Общая площадь здания составляет около 56 тысяч квадратных метров. Здание состоит из двух этажей, имеет подвальный этаж и примыкает к торгово-развлекательному комплексу «Вегас Крокус Сити».

«На первом этаже ТВК «Крокус Сити Молл» расположены торговые помещения, предприятия общественного питания, вспомогательные и технические помещения. На втором этаже расположены торговые и вспомогательные помещения, ресторан. Здание может одновременно принять более 6 тысяч человек. Перед зданием расположена гостевая автостоянка», – уточняется в материале.