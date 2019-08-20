РИАМО – 20 авг. За прошедшую неделю депутаты фракции «Единая Россия» Мособлдумы провели порядка 300 мероприятий, было проведено 86 встреч с избирателями, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Депутаты Мособлдумы от фракции «Единая Россия» за период с 12 по 18 августа провели 279 мероприятий. Это, в первую очередь, связано с предстоящими выборами», – сказал руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Московской области 8 сентября пройдет единый день голосования по выборам органов местного самоуправления в 31 муниципальном образовании – будут избраны 589 депутатов местных советов.

«Мы проводим встречи с избирателями, информируем жителей о планах и текущих работах, обсуждаем проблемы. Также депутаты ведут сбор наказов, которые мы актуализируем в перечне закона о наказах в сентябре», – пояснил Брынцалов.

Так, за прошедшую неделю депутаты провели 86 встреч с избирателями, приняли участие в 12 мероприятиях местных отделений «Единой России».

«Помимо того, мы не забываем о контроле за ходом исполнения госпрограмм – сейчас активно идет строительство и реконструкция школ, больниц, домов культуры – за прошедшую неделю депутаты проверили 34 объекта – эта работа будет продолжена», – резюмировал глава регионального парламента.