РИАМО - 20 авг. В городском округе Жуковский к концу лета планируют установить автобусные остановки с возможностью подзарядки гаджетов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уже к концу августа в Жуковском появятся современные автобусные остановки. Новые павильоны будут оборудованы камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi и разъемами для зарядки мобильных гаджетов. Планируется оборудовать остановки по 10 адресам», – отмечается в сообщении.

Новые остановки появятся на улице Баженова, у школы №12; улице Гудкова, у ТЦ «Колонец»; улице Баженова, напротив ТЦ «Авиатор»; улице Баженова, ТЦ «Авиатор»; улице Келдыша, ТЦ «Ривьер»; улице Келдыша, дом 5; улице Лацкова, дом 12; улице Гудкова, напротив ТЦ «На Гудкова»; улице Гудкова, ТЦ «На Гудкова»; улице Лацкова, ТЦ «Альтаир».