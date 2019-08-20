РИАМО - 20 авг. В Подмосковье взято на особый контроль состояние пяти малых рек в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах, инспекторы эконадзора ведут ряд расследований по нарушениям на данных водоемах, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии договорилось о совместной работе с администрациями и экологическими активистами Пушкинского и Сергиево-Посадского городских округов по выявлению и ликвидации несанкционированных водосбросов в реки. Необходимость этого вызвана ростом числа жалоб жителей на загрязнение водных объектов.

«Сложилась неприемлемая ситуация. С начала года мы получили более 150 обращений по поводу загрязнения рек в этих муниципалитетах. В Пушкинском округе больше всего страдают Скалба и Серебрянка, в Сергиево-Посадском округе - Пажа, Кончура и Кунья», – заявил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он дополнил, что инспекторы эконадзора уже ведут расследования по ряду нарушений, однако этого недостаточно.

«Мы договорились с администрациями о том, что, начиная с августа, будет проводить один-два рейда в месяц и выявлять точки незаконных водосбросов», – пояснил Куракин.

Он подчеркнул, что в последние годы наработан большой опыт взаимодействия с муниципалитетами.

Например, перед началом работ по экореабилитации Пехорки и Малашки в черте Балашихи были выявлены и затампонированы более десятка незаконных водосбросов, перед реабилитацией Яузы с притоками в Мытищах – 11 таких источников. Инспекторы эконадзора и сотрудники администраций будут вести постоянный мониторинг состояния малых рек.