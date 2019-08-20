РИАМО – 20 авг. Во вторник в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» началась акция «Дары Калифорнии», ее инициатором стал известный автопутешественник Александр Холодный, который объехал на машине 120 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Мероприятие проходит совместно с администрацией городского округа Чехов.

«Холодный пересадил в мелиховскую землю из Чеховского сада, трехлетние саженцы гигантской Секвойи, выращенной из шишек, привезенных в 2015 году из Калифорнии штат США. Сегодня Александр отправляется в путешествие в Крым с необычной миссией», – отмечается в сообщении.

По словам путешественника, по маршруту следования саженцы секвойи будет высажены в Тульской области в деревне Федора Конюхова. В Крыму саженцы высадят в Феодосии, на территории детского лагеря «Артек» (Ялта), музее-заповеднике «Дача А.П. Чехова» в Гурзуфе, Центре морских исследований в Севастополе и московском байк-центре мотоклуба «Ночные волки».

В ходе мероприятия с приветственными речами выступили глава городского округа Чехов Марина Кононова, гендиректор музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков и благочинный церквей Чеховского церковного округа священник Константин Александров.

Как провести лето в Подмосковье>>