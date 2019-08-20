РИАМО - 20 авг. Инспекторы подмосковного Россельхознадзора проверили торговые точки индивидуальных предпринимателей Серпухова на соблюдение ветеринарного законодательства, и обнаружили ряд лиц, которые не зарегистрировали свои площадки и поступивший к ним товар в электронной системе «Меркурий», говорится в сообщении пресс-службы управления.

Накануне совместно с сотрудниками МУ МВД России «Серпуховское» инспекторы проверили, как соблюдается ветзаконодательство в торговом центре «Дисконт» по адресу: улица Ворошилова, дом №128.

«В процессе проведения анализа производственных площадок в системе «Цербер» и ветеринарной сертификации сырья, продукции животного происхождения в системе «Меркурий» выявлены нарушения требований Федерального закона «О ветеринарии», – отмечается в сообщении.

Также в их деятельности нашли нарушение закона «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По результатам проверки управление составило акты административных правонарушений РФ в отношении ряда индивидуальных предпринимателей.

Среди них – ИП И.В. Абросимова, ИП Д.В. Голдинов, ИП М.А. Гончарова, ИП О.Б. Коровинский, ИП Н.В. Максимова, ИП А.Э. Мамаризаев, ИП Ю.В. Николаев, ИП Н.И. Чуженькова.