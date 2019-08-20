РИАМО – 20 авг. По требованию Госадмтехнадзора оперативно ликвидировали несанкционированный сброс отходов АЗС на грунт в Домодедове, ответственной компании предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторами Госадмтехнадзора Московской области пресечен сброс отходов производства и потребления на грунт в деревне Шишкино. Сообщение об экологическом нарушении поступило в надзорное ведомство от активных местных жителей.

«Сотрудники Госадмтехнадзора установили, что на одной из автозаправочных станций в деревне Шишкино произошел техногенный сброс отходов производства в виде жидких фракций на земельный участок и автомобильную дорогу. Общая площадь загрязнения составляла более 115 квадратных метров. По требованию представителей надзорного ведомства служба АЗС откачала жидких бытовых отходов», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, позднее было установлено, что авария произошла из-за неисправности насоса станции биологический очистки.

Ответственной компании был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей. В настоящее время станция биологической очистки работает в штатном режиме.