РИАМО – 20 авг. Завершается реставрация фасадов старинного флигеля усадьбы Новикова-Давыдова на Большой Ордынке в столице, все работы намерены выполнить до конца года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Под контролем Мосгорнаследия продолжается масштабная реставрация выявленного объекта культурного наследия флигеля городской усадьбы Д.Ф. Новикова – А.Н. Давыдова. Это здание, расположенное по адресу: улица Большая Ордынка, дом 61, строение 2, было построено в XIX веке по проекту архитектора Виноградова. В последние годы оно не эксплуатировалось – неоднократные пожары и протечки кровли обусловили аварийное состояние памятника», – отмечается в сообщении.

Долгое время департамент культурного наследия Москвы добивался от собственника проведения работ по его сохранению. К работам приступили в мае 2017 года. В настоящий момент завершается реставрация фасадов дома, они уже полностью освобождены от лесов. Также продолжаются работы в интерьерах здания.

«Большая часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью, реставраторам приходилось подолгу работать над каждым участком, заниматься переборкой сруба, а также заменять аварийные фрагменты дерева, которые буквально рассыпались в труху. Кроме того, была воссоздана кровля, утеплен каркас, оштукатурены поверхности, отреставрирован лепной декор и воссоздан белокаменный цоколь. Сейчас специалисты занимаются реставрацией интерьеров памятника. Планируется, что все реставрационные работы будут закончены к Новому году», – подчеркнул глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В настоящее время в интерьерах уже завершены работы по монтажу окон и деревянных подоконников, проведена реставрация исторических печей и труб. Проведены работы по усилению фундаментов наружных и внутренних стен подвала, отреставрированы своды «Монье». Продолжаются работы по воссозданию входных дверей, лепных карнизов и потолочных розеток.

В 2018 году был отреставрирован главный дом усадьбы. Там провели комплексную реставрацию, в том числе, восстановили фасад здания с лепным декором, воссоздали изразцовую печь и отреставрировали частично сохранившиеся сводчатые потолки, дополнил Емельянов.

Планировочная структура квартала, где находится усадьба, сложилась после пожара 1812 года. В этот период владение принадлежало коллежскому асессору Дмитрию Новикову и представляло собой типичную городскую усадьбу послепожарной Москвы, вся застройка которой была деревянной.

В 1830-е годы новой хозяйкой усадьбы стала коллежская асессорша Александра Окунькова. В конце XIX века здесь начались работы по переустройству усадьбы под доходную функцию. В 1881 году владелец усадьбы Воскресенский купец Алексей Давыдов на месте жилого дома в северной части усадьбы построил деревянный особняк по проекту архитектора Виноградова (ныне строение 2), ставший флигелем.