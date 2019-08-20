РИАМО - 20 авг. Арбитражный суд Москвы признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью о признании необоснованной жалобы ООО «ТК Спика 2000» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба от компании на действия комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково и местного МКУ «Комитет по организации закупок» при проведении электронного аукциона на организацию поставок сухих молочных смесей, каш, пюре, гомогенизированных для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «ТК Спика 2000» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ТК Спика 2000» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении ее требований и подтвердил обоснованность решения Московского областного УФАС.