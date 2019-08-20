РИАМО - 20 авг. Подмосковных школьников наградили за их проекты для конкурса «Безопасный дом» от «Мособлгаза», который проводят, чтобы научить ребят грамотному поведению при использовании газового оборудования и правильным действиям при чрезвычайных ситуациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Торжественная церемония награждения участников конкурса проектов «Безопасный дом» обучающего профориентационного сайта «Газакадемия» состоялась в трех филиалах АО «Мособлгаза»: «Одинцовомежрайгаз», «Мытищимежрайгаз» и «Ногинскмежрайгаз». Дети из разных уголков Подмосковья приехали, чтобы принять участие в церемонии награждения, а также получить заслуженные награды.

«Конкурс проектов «Безопасный дом» проводился на территории Московской области с 19 апреля по 29 июля 2019 года. Всем желающим было необходимо подать заявку на сайте «Газакадемии». Участники конкурса – дети, которые проживают на территории Московской области в возрасте от 6 до 15 лет», – отмечается в сообщении.

Более 100 детей приняли участие в конкурсе, каждый участник из них мог выбрать себе наставника – работника «Мособлгаза». Наставники принимали непосредственное участие в разработке проектов, а также помогали ребятам с их реализацией.

Главной целью конкурса были пропаганда и воспитание ответственного поведения детей в быту, освоение детьми правил безопасного поведения при использовании газового оборудования в быту, освоение последовательности действий при возникновении чрезвычайной ситуации при использовании газового оборудования в быту.

После награждения руководством филиалов были проведены увлекательные экскурсии для ребят и их родителей. Гости посетили офисы обслуживания клиентов, познакомились с работой аварийно-диспетчерского участка и попробовали выполнить действия, направленные на устранение утечки газа.

«Мособлгаз» поблагодарил всех участников, родителей, наставников – работников «Мособлгаза, которые приняли активное участие в конкурсе и проекте профориентационного портала «Газакадемия». Благодаря таким мероприятиям повышается уровень знаний о безопасном использовании газового оборудования.