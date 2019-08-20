РИАМО – 20 авг. На выборах в Мосгордуму впервые применят систему электронного голосования на основе блокчейна, чтобы получить электронный бюллетень, нужно войти в личный кабинет на портале mos.ru, после на телефон избирателя будет отправлено СМС с кодом, который надо ввести в специальное поле, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эта одна из нескольких проверок, которая защищает систему от хакеров.

«Если СМС не пришло, нужно проверить правильность телефонного номера, который указан в личном кабинете, а также наличие сигнала сотовой связи. Если номер верный и сигнал есть, то стоит попробовать запросить СМС еще раз. Однако делать это следует не чаще одного раза в минуту – специалисты рекомендуют подождать пять минут, прежде чем повторно запрашивать код-подтверждение», – говорится в сообщении.

Если СМС все равно не приходит, нужно позвонить в службу поддержки по телефону: 8(495)539-55-55.

Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму постоянно тестируется. Первые две проверки состоялись 11 и 23 июля, третья пройдет 21 августа. Чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку на участие в электронных выборах. Тем, кто это уже сделал, повторно регистрироваться не нужно.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них впервые применят систему электронного голосования, которая создана на основе технологии блокчейна. Участие в онлайн-голосовании смогут принять жители одного из экспериментальных округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Проголосовать удаленно смогут около полумиллиона жителей столицы. Участие в интернет-выборах добровольное – отдать свой голос можно и привычным способом на избирательном участке.