РИАМО - 20 авг. В Москве около Якиманской набережной спасатели вытащили мужчину, который прыгнул воду, чтобы спасти сумочку девушки, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Около 20:00 на отводном канале Москвы-реки в районе Якиманской набережной, дом 4, спасатели ПСС «Крымский мост» в 2 метрах от берега и 1,2 тысячи метрах от станции из воды вытащили молодого мужчину. Он прыгнул в воду, чтобы спасти упавшую в канал сумочку девушки, с которой он прогуливался по набережной», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что выбраться на берег самостоятельно мужчина не смог. Пострадавший был доставлен на станцию, после спасатели вызвали полицию.