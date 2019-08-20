РИАМО - 20 авг. На базе Истринского отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области прошли профилактические мероприятия среди граждан по коррупционным преступлениям, говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Подмосковью.

Информированием граждан занимались сотрудники отдела по противодействию коррупции, обеспечению работы с кадрами и вопросам безопасности. Мероприятие прошло в день приема граждан в Истре. Людям рассказали, куда жаловаться по поводу нарушений антикоррупционного законодательства, превышения полномочий, вымогательства и нарушений служебной этики приставами.

«Граждане и представители юридических лиц могут направить письменное заявление по почтовому адресу: 143400, Московская область, городской округ Красногорск, улица Речная, дом 8 или по адресу электронной почты: odo@r50.fssprus.ru», – отмечается в сообщении.

Есть и другие способы для жалоб по коррупционным деяниям, совершаемым должностными лицами. Так, например, можно обратиться по «телефону доверия»: 8(495)580-59-09.

Кроме того, обращения принимают и в самом отделе службы судебных приставов по противодействию коррупции, сюда также можно обратиться по телефону: 8(495)720-50-25.