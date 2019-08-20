РИАМО – 20 авг. Хирурги городской клинической больницы №4 в столице удалили пациентке гигантский многоузловой зоб, угрожающий ее жизни, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Пациентка обратилась в больницу №4, также известную как Павловская больница, с жалобами на увеличение шеи.

«Женщина рассказала, что 10 лет назад впервые был выявлен узел в левой доле щитовидной железы. С течением времени он значительно увеличился в размере. Пациентка стала отмечать затруднения при дыхании и проглатывании пищи», – отмечается в сообщении.

В Павловской больнице женщине провели обследование, в результате которого доктора диагностировали гигантский многоузловой эутиреоидный зоб размером 12 сантиметров.

Несмотря на то, что по данным цитологии узловое образование левой доли щитовидной железы оказалось доброкачественным, оно несло угрозу ее жизни, оказывая значительное давление на трахею, сужая и оттесняя ее.

«При дальнейшем бездействии у пациентки могла наступить полная обструкция дыхательных путей, что потребовало бы экстренной операции и жизнеспасающих мероприятий», – пояснил хирург Павловской больницы Сергей Грязнов.

Врачи больницы №4 в плановом порядке выполнили тиреоидэктомию – полностью удалили щитовидную железу.

Гистологический анализ подтвердил доброкачественный характер узлов. Уже через пять дней пациентка в удовлетворительном состоянии была выписана домой под амбулаторное наблюдение.

Городская клиническая больница №4 (Павловская больница) ведет свою историю с 1763 года. Сегодня это крупная многопрофильная клиника, круглосуточно оказывающая экстренную и плановую медицинскую помощь. Ежегодно стационарно здесь получают лечение около 30 тысяч пациентов, а амбулаторно – более 60 тысяч.

Врачи в Балашихе удалили беременной опухоль яичника и спасли плод>>