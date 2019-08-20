РИАМО – 20 авг. На контроль «МОС АВС» поставлено 15 технологических нарушений в работе объектов ЖКХ Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«За минувшую неделю на контроль ГКУ Московской области «МОС АВС» поставлено 15 технологических нарушений в работе объектов ЖКХ Московской области. Из них шесть касались горячего водоснабжения потребителей, девять – холодного водоснабжения», – отмечается в сообщении.

В нормативные сроки все нарушения были устранены.