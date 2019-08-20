РИАМО - 20 авг. На территории микрорайона Новое Измайлово городского округа Балашиха отменен карантин по бешенству животных, который ввели 20 мая 2019 года, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: лица Широкая микрорайона Новое Измайлово города Балашиха, <…> микрорайон Новое Измайлово города Балашиха», – говорится в документе.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.