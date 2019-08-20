РИАМО - 20 авг. Всероссийская конференция «Развитие конкуренции в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации» стартовала в доме правительства Московской области, в докладах участников первой части форума затрагивалась тема отраслевой специфики, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

На конференции Подмосковье поставили в пример, как регион в котором уделяется особое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, что положительно влияет на конкурентную среду.

«По итогам 2018 года нарушений в сфере конкуренции сократилось на 12%, в 29,7% закупок у государственных заказчиков победителями стали представители малого бизнеса и в 12% закупок у госкомпаний. Эти результаты внушают определенный оптимизм в дальнейшем развитии конкуренции», - сказал заместитель руководитель ФАС России Сергей Пузыревский.

Региональная специфика развития конкурентной среды была затронута зампредом правительства Подмосковья Александром Чупраковым и председателем комитета по конкурентной политике области Еленой Волковой.

Так, по словам Чупракова, в области есть 34 показателя развития конкуренции (ранее власти региона согласовали их с ФАС РФ), которые будут служить ориентиром для госструктур и ведомств. Он отметил, что формирование единой конкурентной среды полагается на «прорывные» решения в отдельных сферах экономики региона.

«Московская область отнесена к числу регионов, имеющих лучший региональный опыт по привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг населению. Отмечены результаты региона по централизации и цифровизации закупочной деятельности и земельно-имущественных торгов, в сферах услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, медицинских услуг и многих других», - говорится в сообщении.

На конференции отметили работу, проделанную в регионе с 2015 года в части вывода с конкурентных рынков неэффективных государственных и муниципальных предприятий. Так, уже сокращено более 550 унитарных предприятий. Кроме того, отдельного внимания удостоилась практика в области мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции. Она признана лучшей и рекомендуется к использованию в других субъектах РФ.

«Конференция по развитию конкуренции в муниципальных образованиях субъектов РФ – это отличная возможность для обмена опытом с коллегами из других регионов. Московская область готова делиться своими практиками, рассказывать о действующих системах и цифровых проектах, которые становятся важным элементом в развитии конкурентной среды, в том числе в сфере закупок», - подчеркнул Чупраков.

В мероприятии принимают участие более 350 представителей от 46 субъектов РФ, а также высшие должностные лица федеральных органов власти.

«Важным фактором развития конкурентной среды в сфере закупок также является этап исполнения контрактов. Для исключения возможных нарушений при исполнении контрактов необходимо создавать технологическую основу, обеспечивающую прозрачность действия сторон, создающую равные условия сторон по контракту. Только при наличии таких условий у бизнеса может появиться доверие к контрактной системе», - добавила Волкова.

В свою очередь начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева отметила, что конкурентная среда в субъектах РФ очень неоднородна, а путем к решению этой проблемы является проведение сбалансированной политики в данной сфере. В этом может помочь и данная конференция, на которой регионы налаживают деловые отношения и делятся передовыми практиками, касающимися конкурентной среды.