РИАМО - 20 авг. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы России признало недобросовестным ООО «Виктория», нарушившего условия контракта с Институтом проблем химической физики Российской академии наук, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Так как компания нарушила условия контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения соглашения подтверждено документами и сведениями. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные институтом, в отношении поставщика услуг для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Виктория» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.