РИАМО - 20 авг. На территории Одинцовского городского округа отменен карантин по бешенству животных, который ввели 20 мая 2019 года, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Никифоровское Одинцовского городского округа», – говорится в документе.

В частности, ограничительные мероприятия сняли от западной границы села Локотня на юг вдоль границы Одинцовского округа до западной границы поселка Новый Городок, далее до южной границы села Шарапово, далее до северной границы села Каринское и далее до западной границы села Локотня.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.