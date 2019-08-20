РИАМО - 20 авг. В Солнечногорске на улице Красной началось строительство многоквартирного дома, часть квартир в котором отдадут под переселение граждан из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Многоквартирный дом будет состоять из пяти секций переменной этажности – от 17 до 23 этажей. Его общая площадь вместе с запланированным подземным паркингом будет составлять порядка 42,2 тысячи квадратных метров.

«По проекту в здании будет обустроено 354 квартиры, жилой площадью более 20 тысяч квадратных метров. Подземный паркинг рассчитан на 184 машино-места», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Ожидается, что переселенцам из аварийного жилья передадут 20 квартир.

Проект дома предусматривает обустройство прилегающей территории – создания зоны отдыха, организации автостоянки, а также установки детской и спортивной площадок.

Застройщиком на проекте выступила ООО «МегаСтрой». Первая плановая проверка на объекте запланирована на 28 октября, а завершить возведение дома должны в четвертом квартале 2020 года.