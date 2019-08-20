РИАМО - 20 авг. На нескольких территориях городского округа Серпухов отменен карантин по бешенству животных, ограничительные меры на них вводились 31 мая и 14 июня, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (8 августа 2019 года — ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 31 мая, <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: переулок Мотозаводской города Серпухов», – говорится в документе.

Также благополучным по бешенству признается и сам город Серпухов. Кроме этого, карантин снят на территории садового некоммерческого товарищества «Русский лес», которое находится вблизи деревни Калиновские Выселки.

СНТ также признается территорией благополучной по бешенству. Такой же статус получает территория от западной границы деревни Калиново до восточной границы деревни Дашковка, далее до южной границы деревни Подмоклово и снова до западной границы деревни Калиново. На этих территориях карантин был введен постановлением губернатора Подмосковья от 14 июня.

Ранее был также снят карантин по бешенству животных в деревне Голубково городского округа Серпухов.

Бешенство может быть крайне опасным и даже смертельным как для животных, так и для людей. В случае укуса, оцарапывания или ослюнения больным животным необходимо экстренно обращаться в медицинское учреждение для прохождения антирабическое лечение специальной вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.