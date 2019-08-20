РИАМО - 20 авг. Министерство благоустройства Подмосковья напомнило местным жителям о правилах содержания зеленых насаждений во дворах, эта тема очень часто поднималась в Центре управления регионом на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Уходу за насаждениями нужно уделять особое внимание, потому что городская среда сильно отличается от того, что есть в тех природных условиях, в которых появились растения.

«Деревья прежде всего нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Полив кустарников рекомендуется проводить не менее три-четыре раз за сезон с нормой полива 20-25 литров на квадратный метр», – отмечается в сообщении.

При этом в зонах, где деревья произрастают группами или одиночно на газоне, можно осуществлять полив с помощью дождевальных установок. Также стоит проводить дождевание и омыв крон деревьев и кустарников, это особенно актуально в жаркие дни. Такие процедуры помогут смыть образовавшееся на листьях и хвое загрязнение. Дождевание необходимо проводить из расчета два-три литра воды на квадратный метр.

Также стоит использовать органические и минеральные удобрения. Они помогают развивать устойчивость к сложным и неблагоприятным условиям, позитивно влияют на обмен веществ в растительном организме

«Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом», – дополняется в сообщении.

Удалять с растительности стоит и побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы). Все из-за того, что велик шанс их обламывания и образования ран на стволе.

Рекомендуется проводить санитарную обрезку ежегодно в течение всего вегетационного периода. При этом не стоит удалять много крупных ветвей разом, лучше делать это постепенно – по одной-две ветви в год.