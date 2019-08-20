РИАМО - 20 авг. Солнечногорское отделение политической партии «Единая Россия» проконтролирует вывоз мусора с дворовых контейнерных площадок округа и своевременность выполнения работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

Осуществлять контроль за порядком вывоза отходов будут в рамках специального партийного проекта «Чистая страна».

«О фактах несвоевременного вывоза мусора всех жителей просят сообщать в общественную приемную местного отделения партии в мессенджере WhatsApp (по номеру телефона: +7(916)074-41-99) или по электронной почте: ersolnechnogorsk@mail.ru», - говорится в сообщении.

В обращениях граждан просят указывать свои имя, фамилию и контактный телефон, а также прикреплять фото контейнерной площадки и писать точный адрес ее месторасположения.