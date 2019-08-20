В Дмитровском районе Подмосковья жесткую посадку совершил воздушных шар с людьми. Пострадал пилот, сейчас ему оказывается медицинская помощь.
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В Дмитровском районе Подмосковья жесткую посадку совершил воздушных шар с людьми. Пострадал пилот, сейчас ему оказывается медицинская помощь.
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