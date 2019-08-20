РИАМО - 20 авг. Московский зоопарк принял решение отменить показательное кормление северных морских котиков 21 августа, традиционно его проводят в 10:30 каждый день, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

Такие меры будут предприняты из-за уборки и чистки бассейна, которые проведут как раз утром 21 августа. Показательное кормление морских котиков пройдет позже в 15:30. Киперы будут кормить Пирата (так зовут одного из котиков) и членов его семьи и давать им задания.

«Морские котики – одни из самых активных обитателей нашего зоопарка. Ежедневно с ними проводятся специальные тренинги, в рамках которых животные получают много физической и интеллектуальной нагрузки. <…> Котики очень контактны и дружелюбны, к своим киперам они относятся с полным доверием и большой нежностью. Также они проявляют любопытство по отношению к посетителям», – говорится в сообщении.