РИАМО - 20 авг. В Дмитровском городском округе воздушный шар совершил жесткую посадку, в результате происшествия незначительные травмы получил пилот, с ним работают медики, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 19:20 в Дмитровском городском округе упал воздушный шар. При падении пострадал один человек - пилот. Травма незначительная, подвернул ногу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с пострадавшим сейчас работают врачи.

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