РИАМО - 20 авг. Эпидемиолог из Подмосковья рассказала, каким образом надо мыть руки, и от чего может защитить человека эта элементарная процедура, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Эпидемиолог Солнечногорской центральной районной больницы Лидия Сизова отметила, что узнать, насколько загрязнена кожа рук, на глаз не всегда удается. На руках всегда присутствуют микроорганизмы – нормальная микрофлора, которая препятствует заселению кожи рук другими микробами.

«Цель механической обработки рук – это удаление с кожи большей части транзиторной микрофлоры. Мыть руки необходимо после посещения туалета, перед приемом пищи или работой с продуктами питания, перед или после физического контакта с больным, при любом загрязнении рук», – заявила Сизова.

Она рассказала, что распространение многих заболеваний и вирусов связано с тем, что люди моют руки без мыла, не проточной водой или не моют их вообще. В то время как в общественных местах часто можно встретить бактерии, такие как сальмонеллы или опасные разновидности кишечной палочки, которые вызывают тяжелые расстройства кишечника.

Эпидемиолог уточнила, что перед мытьем рук необходимо снять все украшения, часы, поскольку они затрудняют удаление микроорганизмов. Руки намыливают, затем ополаскивают теплой проточной водой, и все повторяют сначала.

Считается, что при первом намыливании и ополаскивании теплой водой микробы смываются с кожи рук. Под воздействием теплой воды и самомассажа поры кожи открываются, поэтому при повторном намыливании и ополаскивании смываются микробы из раскрывшихся пор.

«Теплая вода способствует более эффективному воздействию мыла, в то время как горячая вода удаляет с поверхности рук защитный жировой слой», – разъяснила Сизова.

В связи с этим необходимо избегать употребления слишком горячей воды для мытья рук. Важно помнить, что гигиена рук сохраняет здоровье каждого.