РИАМО - 20 авг. В поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа отменили карантин по бешенству животных, он был введен 2 мая этого года, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (8 августа – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: поселок Усово-Тупик Одинцовского городского округа», – говорится в документе.

Кроме поселка, благополучной по бешенству животных также признается территория городского округа от северной части деревни Барвиха до западной границы деревни Рождественно, далее до северной границы деревни Бузаево, а оттуда на север вдоль границы Одинцовского округа снова до северной границы Барвихи.

Предыдущее постановление, которое устанавливало ограничительные меры на данных территориях, признается утратившим силу.

Карантин призван остановить распространение опасной болезни, которой и является бешенство. Оно может быть опасным и даже смертельным как для животных, так и для людей.

В случае укуса, оцарапания или ослюнения больным животным нужно экстренно обращаться в больницу и проходить антирабическое лечение специальной вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.