РИАМО – 20 авг. С начала года в Московской области проводится эксперимент по налогообложению самозанятых граждан, для них провели более 200 семинаров на данную тему, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Налоговым спецрежимом могут воспользоваться граждане, которые получают доход от деятельности, не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, а их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Аналогичный экспериментальный режим введен на 10 лет еще в Москве, Татарстане и Калужской области. Ставка налога на доход при оказании услуг физлицам составит 4%, а юрлицам или ИП – 6%.

«Платить налоги можно по упрощенной процедуре – для регистрации нужно скачать мобильное приложение ФНС «Мой налог». Через данное приложение формируется фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Данные об оказанных услугах граждане вносят самостоятельно. Также самозанятым гражданам предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей для оплаты им части сумм исчисленного налога», – отмечается в сообщении.

Кроме того, налогоплательщики не представляют налоговую отчетность.

«Налог на профессиональный доход не является дополнительным, это специальный налоговый режим, который позволяет уплачивать в упрощенном порядке налоги от самостоятельной деятельности», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он добавил, что основными плюсами регистрации в качестве самозанятых является возможность открыто оказывать свои услуги, рекламировать свою деятельность.

Ефимов подчеркнул, что, по данным налоговой службы, в приложении «Мой налог» на начало августа зарегистрировано 162 тысячи человек, из которых 36 тысяч ведут деятельность в области.

Он особенно отметил положительную динамику поступления средств от налога на профессиональный доход в консолидированный бюджет региона.

Если по состоянию на март поступления составили всего 22 тысячи рублей, в апреле – 4,8 миллиона рублей, в мае – 12,9 миллиона рублей, в июне – 26 миллионов рублей, то в июле возросли до 41 миллиона рублей.

Он пояснил, что при работе в спецрежиме есть нюанс. Так, если ИП обязаны перечислять средства в Пенсионный фонд, то самозанятый должен позаботиться о своей пенсии самостоятельно.

По словам Ефимова, в Московской области проводится работа по информированию граждан и юрлиц о возможности применения налогового спецрежима.

За полгода налоговыми органами по данному вопросу было проведено 211 семинаров, в которых приняло участие 4,9 тысячи человек, опубликовано 575 статей в СМИ и интернете, проведено 62 выступления на радио и ТВ.

«Эксперимент по установлению нового налогового режима в Московской области можно считать успешным, в том числе и благодаря активной информационной кампании», – заключил Ефимов.