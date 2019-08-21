РИАМО – 21 авг. Улицу Ильинка в центре столицы полностью перекроют с вечера среды в связи с проведением международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

Участок улицы Ильинка от Красной до Старой площади будет полностью закрыт с 23:00 среды до 08:00 2 сентября.

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади будет проходить XII международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», зрители смогут увидеть театральные элементы, световые инсталляции и грандиозные салюты.

В связи с фестивалем выход через Спасскую башню для посетителей Кремля закроют с 22 августа по 1 сентября.