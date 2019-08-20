РИАМО - 20 авг. На двух территориях городского округа Балашиха отменен карантин по бешенству животных, который ввели в мае 2019 года, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: Носовихинское шоссе микрорайона Салтыковка города Балашиха; <…> микрорайон Салтыковка города Балашиха», – говорится в документе.

Карантин призван остановить распространение опасной болезни, которой и является бешенство. Оно может быть опасным и даже смертельным как для животных, так и для людей.

В случае укуса, оцарапывания или ослюнения больным животным нужно экстренно обращаться в больницу и проходить антирабическое лечение специальной вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.