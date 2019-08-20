РИАМО - 20 авг. В Балашихе стартовал прием заявок на участие в конкурсе по созданию проекта детского сада на 125 мест, учреждение планируют открыть в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проектирование и строительство объекта проведут по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 125 мест» на улице Заречная», – отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Помимо групповых ячеек, в здании предусмотрено размещение пищеблока, спортивного и актового залов, медицинского кабинета, административных и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории установят теневые навесы и детские игровые площадки, будет выполнено озеленение. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено комфортности и безопасности детского учреждения.