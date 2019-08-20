РИАМО - 20 авг. В центре Москве при проведении реставрационных работ на усадьбе XVII–XVIII веков под штукатуркой флигеля были обнаружены элементы древнерусской архитектуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Реставраторы, снявшие слой штукатурки, обнаружили стесанные наличники окон и вертикальные выступы на стене, которые похожи на колонны без оснований и капителей, – так называемые лопатки. Открытие было сделано на здании, располагающемся в Кривоколенном переулке.

«Некоторые детали указывали на то, что оконные проемы, которые имели между собой промежутки, раньше располагались ближе друг к другу в один ряд. Вероятно, декор пропал с фасада тогда же, когда было изменено и расположения окон. За более чем 300-летнюю историю здание претерпело многочисленные переустройства», – говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов пояснил, что находки ценны как с художественной точки зрения, так и тем, что открывают перед новые страницы истории памятника.

Он также отметил, что подобные элементы декора, которые открывают нам историю здания, необходимо сохранять при реставрации.

Из-за обнаружения необычных деталей флигеля работы по реставрации были приостановлены. Сейчас проект реставрации претерпевает изменения. Найденные элементы планируется внести в предмет охраны памятника архитектуры.