РИАМО - 21 авг. Около 20 команд примут участие во втором турнире по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», который стартует в подмосковных Бронницах со среды, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В составе команд должны быть заявлены футболисты не старше 2007 года рождения.

«География турнира обширна: побороться за главный трофей приедут не только лучшие представители футбольного мира из регионов России, но и такие известные зарубежные команды, как Вест Бромвич Альбион (Англия), Теннис-Боруссия (Германия), ФК «Рига» (Латвия) и Касима Антлерс (Япония)», - говорится в сообщении.

Главным призом «Кубка Игоря Акинфеева» станет микроавтобус. Соревнования будут проходить до 24 августа.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в этом году вокруг турнира был большой ажиотаж и некоторым командам пришлось отказать, однако в следующем году количество участников обещали расширить.

Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах уже во второй раз. Турнир будет проходить на той же тренировочной базе, где на заре спортивной карьеры проходил свои сборы сам Акинфеев. В прошлом году здесь жили и тренировались футболисты сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Сейчас этот спортивный объект входит в программу наследия чемпионата мира по футболу и используются для проведения турниров и тренировочных сборов.

В 2018 году во время чемпионата мира Подмосковье принимало девять сборных. В Московской области размещались команды Аргентины, Бельгии, Ирана, Мексики, Перу, Португалии, Туниса, Франции и России. Для них были подготовлены лучшие базы.