РИАМО - 21 авг. Подмосковный Росреестр в среду с 11:00 до 13:00 организует горячую линию для консультации граждан по вопросам регистрации недвижимости и постановки на кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Росреестра по Московской области проведет очередную горячую телефонную линию 21 августа 2019 года. Владельцы подмосковной недвижимости смогут получить консультацию специалистов по вопросам сроков осуществления учетно-регистрационных действий», – говорится в сообщении.

С 11:00 до 13:00 на вопросы жителей Подмосковья ответит заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Алексей Тушов. Телефон горячей линии: 8 (499) 148-92-70.