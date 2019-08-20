РИАМО - 20 авг. Мытищинские спасатели из 236-й пожарной части нашли потерявшуюся в лесу женщину и стадо коз, о ее пропаже в систему-112 сообщили родственники, которым она успела передать свои координаты перед тем, как у нее разрядился телефон, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Вечером работница местной фермы пасла в лесу коз. В какой-то момент, козы начали разбредаться в разные стороны, и женщина сошла с привычной дороги. Мы прибыли на то место, которое было обозначено в геопозиции, но женщины там не было. Поисковая операция заняла около трех часов», - сказал начальник караула Евгений Молчанов.

Женщина отошла от места своего последнего известного местоположения на один километр. Спасатели нашли ее и помогли выйти из леса. При этом они вывели также почти 100 коз.

«Как выяснилось, козы в темноте не ходят, а стоят на месте. Вывести из леса стадо порядка 100 голов нам пришлось с помощью включенного фонаря, на свет которого и шли животные», - подметил Молчанов.

При этом он добавил, что одного козленка ему пришлось нести на руках, потому что тот норовил сбежать.

Женщине не потребовалась медпомощь, она находилась в удовлетворительном состоянии.