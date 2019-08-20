РИАМО - 20 авг. Шесть комплектов для мобильного радиокласса «Сонет-РСМ» закупят для Московского государственного областного университета, их поставят в здание образовательного учреждения по адресу: Москва, улица Радио, 10А, сообщается на сайте RosTender.info.

«Один комплект оборудования состоит из заушного индуктора и индукционной петли. Они предназначены для улучшения понимания человеческой речи с сохранением ее разборчивости», – отмечается в сообщении.

В радиоклассе преподаватель говорит в микрофон специального передатчика, которой преобразует речь в радиосигнал и передает на приемник, а затем на заушный индуктор, из которого звук речи передается уже на слуховые аппараты.

На закупку оборудования для МГОУ могут потратить порядка 529 тысяч рублей. Соответствующий тендер уже объявила администрация университета. Аукцион состоится 30 августа.

Выбранный поставщик должен будет поставить оборудование в течение 20 дней.