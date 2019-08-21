РИАМО - 21 авг. Третье тестирование системы электронного голосования пройдет в среду, данная система будет действовать на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы присоединиться к тестированию системы, нужно подать заявку на участие в онлайн-выборах. Тем, кто это уже сделал, повторно регистрироваться не нужно.

«Третье тестирование системы электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму, состоится 21 августа. Принять участие в нем смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы электронных выборов. 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля — проголосовали порядка 3,4 тысячи москвичей. Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Ранее заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко сообщил, что электронное голосование студентов проводится для того, чтобы протестировать специальное программное обеспечение, которое будет работать на электронном дистанционном голосовании.