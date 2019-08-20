РИАМО - 20 авг. На строительных площадках столицы в первой половине года провели 330 проверок на доступность и безопасность для маломобильных граждан, в результате чего подрядчики получили более 140 предписаний об устранении нарушений, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор).

Комфорт для граждан с ограниченными возможностями здоровья является обязательным условием при проектировании объектов жилья, коммерческой недвижимости, административных зданий, лечебных, оздоровительных и образовательных учреждений, а также в ряде случаев на объектах промышленного назначения.

«При проверках объектов капстроительства специалисты Мосгосстройнадзора проверяют достаточность требований при разработке проектной документации, а также фактическое их выполнение в соответствии с требованиями российского законодательства. Однако еще встречаются досадные недоработки со стороны строителей и проектных организаций», — говорится в сообщении.

В первом полугодии недоделки и дефекты при формировании безбарьерной среды для инвалидов в основном выявляются на завершающей стадии строительства. Большая часть из них касалась отступлений от проектных решений.

Например, при строительстве офисно-складского комплекса в технопарке «Индиго» в новой Москве санузел не был обеспечен оборудованием для пользования инвалидами, а на стройплощадке коммунально-складского комплекса в промзоне «Бирюлево-28А» перед лестницами отсутствуют напольные тактильные указатели.

На путях движения инвалидов как внутри здания, так и снаружи не выполнена тактильная, световая и звуковая информационная поддержка. Автостоянка для маломобильных групп населения не устроена.

В результате проверок участникам строительства выдано 146 предписаний с указанием нарушений и сроками их устранения. Кроме того, оформлено 43 протокола об административных правонарушениях с штрафами на сумму в 5,8 миллиона рублей.