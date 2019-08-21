Перспектива работать на один день меньше замаячила у россиян после того, как в начале лета этот вопрос поднял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Общественность вновь взбудоражилась в августе, когда предложения профсоюзов по переходу на четырехдневку поступили на обсуждение в Минтруд. Корреспондент РИАМО расспросила экспертов о плюсах и минусах потенциального нововведения для граждан и экономики.

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Нам – как всем

11 июня 2019 года Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, заявил, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей, к которой, возможно, перейдет мировая экономика. Премьер-министр напомнил о сокращении трудового времени на предприятии Генри Форда с 48 до 40 часов, а также новозеландский опыт, позволивший увеличить производительность труда на 20% с помощью четырехдневки.

Хотя премьер не упоминал, что четырехдневная неделя должна быть введена в ближайшее время в России, его слова вызвали бурную общественную реакцию. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что для начала все надо просчитать: на сколько вырастет производительность труда, не уменьшится ли заработная плата сотрудников и не пострадает ли соцобеспечение.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала инициативу при условии сохранения прежнего уровня зарплат. ФНПР направила предложения в Министерство труда, а также предложила обсудить вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде, в свою очередь, заявили, что необходимо обсуждение с привлечением профсоюзов и работодателей.

Между тем, перейти на четырехдневку нам ничто не мешает: в Трудовом кодексе есть только верхний порог длительности рабочей недели – 40 часов, отмечает Минтруд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента инициативу пока обсуждают.

Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что «нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения», и что эта инициатива «не имеет никакого отношения к жизни».

Сами россияне, по данным ВЦИОМ, идею не поддержали. В опросе 13 июня приняли участие 1600 респондентов, из которых 48% оценивают ее негативно, опасаясь снижения зарплаты, и лишь 29% высказались «за».

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Спасение от безработицы

Эксперты, опрошенные РИАМО, отметили положительные стороны того, что россияне будут работать меньше, однако указали и обратную сторону нежданной свободы – падение зарплат и всплеск алкоголизма.

Идея ввода сокращенной рабочей недели связана с автоматизацией и цифровизацией бизнес-процессов. Они приводят к сокращению потребности в работниках и росту уровня безработицы, объясняет управляющий партнер юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства, глава Комитета по оценке регулирующего воздействия общественной организации «Деловая Россия» Алексей Головченко.

По его прогнозам, будут снижаться объемы отчислений в бюджет от работающего населения, уменьшатся ресурсы Пенсионного фонда.

По его мнению, сокращать трудовую неделю будут, чтобы избежать всплеска безработицы. Эксперт полагает, что закон будет принят к 2021 году.

При приеме на работу зарплата станет меньше на 20%. Зарплата уже работающих сначала останется прежней, но ставки расти не будут. Так работодатели компенсируют свои потери, прогнозирует Головченко.

При этом, считает эксперт, негативных последствий для российской экономики инициатива не принесет. Понижение зарплат компенсируется повышением эффективности крупного бизнеса за счет технологического прогресса. Он подчеркнул, что Россия – сырьевая страна, поэтому снижение доходов населения не будет ударом для экономики.

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Инфляция и низкая мотивация

Управляющий партнер HR-агентства по подбору топ-менеджмента Odgers Berndtson Роман Тышковский настроен скептически. По его мнению, 4-дневная рабочая неделя проблему безработицы не решит. Если работодатели не будут сокращать зарплату текущим сотрудникам и при этом начнут создавать новые рабочие места, это будет очень затратно.

Не прибавится и мотивации у работников: люди быстро привыкнут и будут считать лишний выходной своим по праву. Ведь сегодня уже никто не помнит, что меньше 60 лет назад у всех был один выходной.

Переход к четырехдневке может дать небольшой скачок производительности труда в отраслях, где люди заняты интеллектуальной деятельностью: те же задачи будут выполняться не за пять дней, а за четыре. Однако в нашей стране, где слишком велика доля ручного труда, в долгосрочной перспективе стоит ждать обратного эффекта, уверен Тышковский.

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Работы больше – зарплаты ниже

Новозеландская компания Perpetual Guardian, действительно, сократила рабочую неделю до четырех дней. Распостранена она и в Нидерландах. В Европе практикуется сокращенная рабочая неделя, например, 35 часов во Франции. Однако, по словам экономиста, финансиста, управляющего партнера KRK-Group в Люксембурге Никиты Рябинина, сравнивать с этими странами Россию некорректно из-за разного уровня экономического и технологического развития, зарплат, ВВП на душу населения.

Эксперт уверен, что при введении четырехдневки в России работники будут вынуждены выполнять тот же объем задач за 4 дня вместо 5 без привлечения дополнительного персонала.

Второй вариант – понижение зарплат. Если издержки бизнеса будут увеличиваться, доходы сотрудников неминуемо упадут.

«Такие инициативы должны предваряться серьезными расчетами и анализом, а не слепо копироваться без учета наших реалий», – подчеркнул Рябинин.

Он также напомнил о негативном влиянии длинных новогодних каникул. Так, в январе, когда вся страна не работает треть месяца, объем промышленного производства падает на 10-15%.

К тому же, дополнительный выходной не повысит покупательский спрос, а в нестоличных городах может привести к всплеску алкоголизма.

Ведь инфраструктура досуга в России слишком дорогая по отношению к реально располагаемым доходам населения, которые не растут, добавил эксперт.

В первую очередь, сокращение рабочей недели может негативно сказаться на доходах высокооплачиваемых сотрудников с «белой» зарплатой.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Павел Кокорев пояснил, что расходы работодателя на оплату труда останутся прежними, а доходы снизятся, ведь работники будут меньше работать. При низких зарплатах это снижение не будет заметно. При большем фонде оплаты труда, когда значительная часть доходов идет на зарплаты «дорогих» работников, разница будет больше, так как часы, которых не хватает до прежней нормы, должны быть оплачены как сверхурочные по повышенной ставке (ст. 152 ТК РФ).

Чтобы избежать повышения расходов работодатели либо будут платить «серые» зарплаты, либо уменьшать оклады работников, поделился опасениями юрист.

Четырехдневка – хорошо, но есть риск спиться

В свою очередь, клинический психолог, психотерапевт, автор Telegram-канала «Save me, lobus frontalis» Ольга Романова считает, что для офисного планктона инициатива может оказаться благотворной. При работе 5/2 остается очень мало времени на личную жизнь, возникает ощущение траты жизни впустую, снижается мотивация и продуктивность. При четырехдневке у людей могло бы прибавиться сил, что в итоге выгодно и работодателю.

Среди минусов – возможная фрустрация у тех, кто не привык распоряжаться своим свободным временем. Человек может оказаться в экзистенциальном кризисе и не знать, что делать вместо работы.

«Пока он работает, у него нет времени соприкоснуться со своей личностью, потребностями. А когда оно появляется, он ощущает страх начинать что-то новое», – объясняет психолог.

Люди, не имеющие возможности рефлексировать, живущие в неблагоприятной социальной обстановке, могут начать злоупотреблять спиртным. И все же многое зависит от человека, личного опыта и решений.

«В целом инициатива может благополучно сказаться и на работе, и на психологическом самочувствии», – заключила Романова.

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Ожирение или семейное счастье?

© сайт мэра Москвы

А вот заместитель главврача по хирургической помощи Федерального научно-клинического центра ФМБА России Роман Ищенко считает, что четырехдневка может положительно повлиять на здоровье граждан и отношения в семье. При этом в первую очередь сократить рабочую неделю нужно женщинам.

«Убежден, что данная практика должна быть применена прежде всего к женщинам. У них появится возможность уделить больше времени детям, что снизит психоэмоциональную напряженность в семьях и положительно скажется на работоспособности всех членов семей», – сказал он РИАМО.

По мнению врача, люди смогут уделить больше внимания своему здоровью, здоровому питанию, будут больше находиться на свежем воздухе, а снижение эмоционального выгорания у здравомыслящих людей, наоборот, снизит зависимость от вредных привычек. Родители, уделяя больше времени детям, смогут снизить их зависимость от гаджетов, привлечь к здоровому образу жизни.

К отрицательным сторонам Ищенко относит возможное падение доходов, что повлечет ухудшение условий жизни и здоровья, а также снижение экономических показателей в стране. А это негативно скажется на уровне медицины, который и без того пока далек от совершенства.

Многие медики уже раскритиковали инициативу сокращения рабочей недели. Так, врач-терапевт Елена Тихомирова предсказала, что 95% населения будут просто лениться в дополнительный выходной, что приведет к увеличению числа лиц, страдающих ожирением. Не поможет четырехдневка и снизить заболеваемость гриппом, ведь люди все равно будут пользоваться общественным транспортом, где распространяется вирус.

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