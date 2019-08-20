РИАМО - 20 авг. В селе Дединово Луховицкого городского округа мужчина во время работ на крыше провалился через кровлю жилого дома, пострадавший получил серьезные травмы спины и был доставлен в одну из больниц, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мособлпожспаса».

«В понедельник, 19 августа, спасатели поисково-спасательного отряда №27 Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, который провалился через кровлю жилого дома и застрял на лестнице между первым и вторым этажом. Инцидент произошел в селе Дединово Луховицкого городского округа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение о происшествии поступило от пострадавшего в единую дежурно-диспетчерскую службу системы-112. Мужчина сообщил, что в ходе проведения строительных работ на крыше своего дома, он провалился через кровлю и застрял на лестнице между первым и вторым этажом. Из-за полученных травм самостоятельно выбраться он не смог.

«Пострадавший получил серьезные травмы спины. Спасатели произвели иммобилизацию мужчины на жёсткий щит и с помощью альпийского снаряжения спустили с крыши. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Причиной падения стало несоблюдение правил техники безопасности», - уточнил представитель пресс-службы.