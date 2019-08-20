РИАМО – 20 авг. В школе №18 имени Подольских курсантов начаты работы по устройству спортивной площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Старт работам был дан 19 августа.

«На эти цели из бюджета городского округа Подольск выделено 7,7 миллиона рублей. Напомним, что во исполнение поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в МОУ СОШ №18 имени Подольских курсантов проводится капитальный ремонт», – отмечается в сообщении.

Так, выполняются работы по ремонту фасада, кровли, инженерных систем и внутренних помещений.

Объем средств, выделенных из бюджета Подмосковья, — 122,1 миллиона рублей.