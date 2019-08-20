РИАМО - 20 авг. Более 30 фильмов можно будет увидеть на четырех площадках Третьяковской галереи во время Всероссийской акции «Ночь кино – 2019», на которой гостей ждут ленты о художниках, композиторах и архитекторах, немое советское кино, а также современные короткие метры русских режиссеров, говорится в сообщении пресс-службы галереи.

Все фильмы пройдут 24 августа с полудня до полуночи. Одним из самых обсуждаемых событий мероприятия является российская премьера картины «Паладио. Власть архитектуры» режиссера Джакомо Гатти, посвященной основоположнику отдельного направления в истории архитектуры. Перед началом зрители услышат короткую, но яркую лекцию. Она пройдет в большом зале Новой Третьяковки. Билеты можно купить на официальном сайте галереи.

«В «Ночь кино» Третьяковская галерея откроет новый киносезон. Проект «Кино в Третьяковке» в новом сезоне развернется в четырех залах с универсальной проекцией – возможностью показа фильмов и с пленки, и с цифры. Третьяковская галерея – единственный музей в стране с таким уникальным оснащением залов», – отмечается в сообщении.

В Большом зале киновечер продолжится показом документальной короткометражки «Трио» о музыкальном проекте «ClassicaPlus», который завершится живым выступлением героев фильма.

В Малом зале Новой Третьяковки при поддержке Госфильмофонда покажут редкие игровые фильмы 1918–1919 годов в честь 100-летия советского кино. А в Летнем кинотеатре – подборку лучших короткометражных лент из альманаха современного короткого метра «Русское краткое».

Эта программа дополнит знакомство зрителей с изобразительным искусством ХХ–XXI веков, представленным в постоянной экспозиции зала.

Кинозал в Инженерном корпусе представит «марафон» фильмов о выдающихся художниках, среди которых Левитан, Репин, Серов, Кабаков, Булатов, Соков, Шелковский и другие. Зрители познакомятся не только с судьбами, творческими поисками и свершениями конкретных мастеров, но увидят историю нашей страны, отразившуюся в их искусстве.