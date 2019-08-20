РИАМО - 20 авг. Ко дню города в центре столицы для отдыха гуляющих установят четыре зеленых лаундж-зоны, оформление которых отсылает к самым знаменитым символам ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

7 и 8 сентября там будут работать четыре площадки, символизирующие отдельные вехи в истории ВДНХ, отмечающей 80-летний юбилей. На них горожане смогут отдохнуть на скамьях среди тополей и злаковых в зоне «Колосья», полюбоваться розарием выставки и пятиметровой пальмой в зоне «Место встречи», пообщаться возле коврового цветника в зоне «Каменный цветок» и побродить среди строгих линий цветника на площадке «Цветочная клумба ВДНХ».

«На первой праздничной площадке – «Рождение легенды», по адресу: Тверская улица, дом №8, корпус 1, появится лаунж-зона «Колосья». По замыслу создателей – это своего рода отсылка к знаменитым фонтанам ВДНХ: «Дружба народов» и «Золотой колос». На площади 96 квадратных метров вырастут пирамидальные тополя, расцветут хризантемы, а тонкий аромат обеспечат злаковые растения», – отмечается в сообщении.

Центром притяжения станут арт-объекты – колонны, а отдохнуть и расслабиться можно будет на скамьях, подобных тем, что стояли на ВДНХ в середине прошлого века.

На второй площадке праздника «Программа возрождения» будет работать зона «Розарий» – мини-копия знаменитого розария на ВДНХ, привлекающего внимание и жителей столицы, и иностранцев. Она разместится на улице Тверская, дом №6, строение 2. Планировка «розового» уголка в центре города повторяет планировочное решение центральной зоны ВДНХ. Здесь также будут установлены ретро-скамейки.

На этой же площадке «вырастет» пятиметровая финиковая пальма – очень похожая на ту, что в 50-е годы украшала площадку около павильона «Грузинская ССР».

Полюбоваться деревом можно будет по адресу: улица Тверская, дом №6, строение 5. А по соседству, на улице Тверская, дом №7 разрастется дикий виноград, который будет напоминать о зеленых украшениях ныне утраченного павильона «Башкирская АССР».

Третья площадка, «Место встречи», знакомит с ВДНХ, как любимой точкой для встреч представителей самых разных поколений. Лаунж-зона – «Каменный цветок» на улице Тверская, дом №1 повторит ковровый цветник, который расположен на ВДНХ между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Этот «ковер» цветет беспрерывно: весной расцветают луковичные растения, а затем – яркие летники.

На четвертой площадке «Новая эра», по адресу: улица Охотный ряд, дом №2 появится лаунж-зона «Центральная клумба ВДНХ», выполненная в строгом стиле с чистыми, ровными линиями, имитирующая концепцию благоустройства выставки в 1950-е годы. Здесь разместят изгородь из кизильника, западные туи, липы, формованные кубом, и ароматные цветы: бегония, тагетис, пеларгония.

Зоны спортивных объектов также украсят растения. Площадку для паркура будет окружать кизильник блестящий, спирея, пузыреплодник калинолистный сорта Диаболо.

В «Зиплайн-парке» появятся бегонии, цинерарии и туи шаровидные. А возле памп-трека – настоящие березы, злаковые растения и яркие цветы.